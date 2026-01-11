В Ижевске спасатели помогли упавшему со склона подростку

Спасатели оказали помощь 13-летнему подростку, упавшему с обледенелого склона в одном из гаражных кооперативов Ижевска. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Это произошло 10 января. Несовершеннолетний помогал бабушке чистить снег, оступился и упал со склона. На место прибыли спасатели.

«Мальчик не получил серьезных травм. С помощью альпснаряжения ему помогли безопасно выбраться наверх»,— говорится в сообщении.

Подросток находился в сознании. Его родители от вызова бригады скорой помощи отказались.