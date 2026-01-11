Нижегородские власти доработают закон о развитии ответственного бизнеса

Правительство Нижегородской области опубликовало проект поправок к региональному закону о развитии ответственного бизнеса, принятому в 2025 году. Положения закона не учитывают региональных особенностей социального и экономического развития, а также потребности организаций, снижая эффективность механизмов поддержки, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В правительстве предложили новую редакцию статьи закона о мерах поддержки, которая регламентирует меры поддержки предпринимателей на основе их потребностей.

Также власти планируют дополнить закон критериями благонадежности предпринимателей, их социальной и экологической ответственности с учетом регионального демографического стандарта, который позволяет оценить условия в компаниях для повышения рождаемости и мотивации к созданию семьи.

Как писал «Ъ-Приволжье», закон о развитии ответственного бизнеса в Нижегородской области направлен на внедрение стандарта ЭКГ «Экология, кадры, государство». Власти планируют поддерживать ответственный бизнес государственными преференциями. В их числе налоговые льготы, земельные участки без торгов и возмещение части затрат.

