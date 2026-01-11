Петербуржец попал в больницу после ссоры с соседом по коммуналке на Товарищеском

Около шести часов вечера 10 января в полицию поступило сообщение о конфликте в парадной одного из домов на Товарищеском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место правоохранители нашли у парадной 26-летнего местного жителя с химическим ожогом глаз.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, молодой человек повздорил с соседом по коммунальной квартире. Последний в порыве гнева выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Стрелявшего 41-летнего петербуржца задержали и доставили в отдел полиции, аэрозольный пистолет был изъят. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов