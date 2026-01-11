Мэр Ижевска: целый день буду контролировать работу дорожных служб

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков в течение всего дня будет контролировать работу дорожных служб в сильные снегопады. Об этом мэр сообщил во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Синоптики предупреждают о сильном снегопаде в ближайшие часы. Все мы видели в Интернете и в СМИ, как занесло центральную Россию вчера и позавчера <…> Сам сегодня целый день буду объезжать город, контролировать работу дорожных служб»,— написал он.

По словам градоначальника, городские службы «неплохо справились с уборкой в праздничные дни». «Уверен, не подведут и сегодня. Но нам очень нужно им помочь: не парковать автомобили вдоль обочин, особенно, если мы заранее выдаем объявления об уборке на конкретных участках»,— добавил господин Чистяков.

Он призвал водителей не выезжать в сильные снегопады на личном транспорте, воздержаться от междугородних поездок. «Но понимаю, что многие будут возвращаться в город с каникул»,— написал он. В частности, мэр порекомендовал укомплектовать автомобили тросом для буксировки и лопатой, предусмотреть запасы топлива и ГСМ, взять в поездку воду, лекарства и еду, во время поездки соблюдать дистанцию, избегать обгонов и резкого торможения.