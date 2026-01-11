От снега расчистили 350 га: Пулково справился с последствиями циклона «Френсис»

Аэропорт Пулково полностью восстановил регулярную работу после нашествия циклона «Френсис». Об этом воздушная гавань сообщила в соцсетях. В субботу, 11 января, авиационный хаб планирует обслужить 538 рейсов и около 69 тыс. пассажиров, выполняя штатную полетную программу без сбоев.

Несмотря на экстремальные погодные условия, связанные с интенсивным ливневым снегом в Петербурге и Москве, службам аэропорта удалось минимизировать последствия и обеспечить бесперебойную работу всех систем. Критически важным было поддержание необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах в течение всех суток.

Для поддержания работоспособности инфраструктуры операционными службами Пулково за один день было расчищено более 350 га аэродромных территорий. Эта площадь сопоставима с размерами 500 стандартных футбольных полей.

Андрей Маркелов