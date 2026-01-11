В Оренбуржье возбуждено дело об убийстве жителя Алтайского края

В Оренбургской области обнаружено тело 42-летнего жителя Алтайского края с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, 9 января житель Алтайского края распивал спиртные напитки совместно со своей знакомой в съемной квартире на ул. Московской в Бузулуке. Между ними возникла ссора на почве ревности, во время которой женщина нанесла удар ножом в область правого бедра мужчины. Мужчина погиб на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Следователи во время осмотра места преступления изъяли орудие преступления и иные вещественные доказательства, подтверждающие причастность женщины к убийству. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. Инициирован вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева