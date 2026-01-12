«Роснефть» хочет взыскать с пермского производителя химикатов 5,6 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал иск ПАО «Нефтяная компания “Роснефть”» к пермскому ООО Компания «Альфа-Синтез». Это следует из информации на портале «Электронное правосудие». Истец требует взыскать с ответчика неустойку в сумме 5,6 млн руб. Обоснования этих требований пока не раскрыты. Согласно определению суда, заявление подано с нарушениями, поэтому оно оставлено без движения до 26 января.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО Компания «Альфа-Синтез» действует в Перми с 2015 года и специализируется на оптовой торговле промышленными химикатами и производстве красок, лаков, эмалей. Равноправными учредителями (по 50%) являются предприниматели Наталья Кустова и Михаил Петров. Господин Петров также является гендиректором общества. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 25 млн руб., выручка — 9,7 млрд руб.