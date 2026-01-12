Два бизнесмена с Кубани занялись фермерством в Перми

В селе Гремяча Осинского района зарегистрировано Крестьянское фермерское хозяйство «Млечный путь». По данным Rusprofile, КФХ занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, овощей, рассады, а также рыболовством, разведением молочного скота, овец, коз, розничной и оптовой торговлей пищевыми продуктами. Учредителями являются предприниматели Александр Зайцев и Дмитрий Снытко, ведущие деятельность на территории Краснодарского края.

Согласно Rusprofile, Александр Зайцев уже располагает аграрным активом в Прикамье. Речь идет об ООО «НПО “Эслер”», занимающемся смешанным сельским хозяйством. Юридический адрес общества совпадает с «пропиской» недавно созданного КФХ «Млечный путь». Кроме этого, господин Зайцев является владельцем краснодарских ООО «Глобус» и ООО «Пеленг».

Господин Снытко ранее владел краснодарскими ООО «Ноосфера» и ООО «Юза», ведущих деятельность в аграрной сфере. В 2017 году «Ъ-Черноморье» сообщал, что в Динском районе Кубани начал работу питомник орехоплодных культур, в создание которого вложили 1 млрд руб. Соглашение о создании предприятия было подписано администрацией района и «НПО по орехоплодным культурам Ноосфера». Генеральным директором второй организации выступал господин Снытко. Проект предполагал создание питомника на площади 5,6 га. Предполагалось, что предприятие сможет производить 3 тыс. ореха в год, включая уникальные формы грецкого ореха и высокоурожайные сорты фундука.