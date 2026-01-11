«НОВАТЭК» планирует взыскать с «дочки» пермского ДСК 4 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «НОВАТЭК-Пермь» к ООО «Плитпром». По данным картотеки суда, сумма требований истца составляет 4 млн руб., их обоснование пока не раскрыто. Первое заседание по делу назначено на 14 января.

ООО «НОВАТЭК-Пермь» зарегистрировано 25 мая 2010 года. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Сегодня «Новатэк-Пермь» — второй по величине поставщик газа в Прикамье после ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Созданное в 2003 году ООО «Плитпром» производит фанеру и деревянные фанерироаанные панели. Учредителем является ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК). В 2021 году контроль над комбинатом перешел семье предпринимателя Вячеслава Ляндаева. Сам он приобрел 38,6624% акций, 29,8992% — его сын, ныне гендиректор компании Евгений Ляндаев, еще 20,0538% — бизнесмен Александр Митрофанов. Сейчас данные об учредителях ПАО в Rusprofile отсутствуют.