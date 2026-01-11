Участок трассы М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и фур

В Челябинской области из-за сильного снегопада на участке федеральной трассы М-5 «Урал» ограничили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков. Проезд для них закрыт до 14 часов 11 января на участке от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля (1548–1799-й км), сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

В связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости на дорогах сотрудники ГАИ рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок. Наряды дорожно-патрульной службы переведены на усиленный режим работы.