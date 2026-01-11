Во Владивостоке из-за снегопада отменили занятия в школах 12 января

Управление образования Владивостока объявило свободное посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования 12 января. 10 января в регионе выпала месячная норма снега.

О свободном посещении школ и детских садов сообщила мэрия Владивостока. Там же рассказали, что за ночь из города вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега. В очистке улиц задействованы дополнительные бригады рабочих.

Администрация города попросила водителей не оставлять автомобили на проезжей части и автобусных остановках. Там пояснили, что брошенные машины мешают расчистке проезжей части и уборке снежных валов.