В деле топ-менеджера «Ростелекома» появился эпизод о взятке

В уголовном деле в отношении бывшего директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина появился эпизод о получении взятки. Изначально в нем присутствовал только эпизод мошенничества.

О появлении нового эпизода дела пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Второму фигуранту — гендиректору «Комплаинс софт» Антону Менчицу — инкриминируются статьи о мошенничестве и даче взятки.

Уголовное дело в отношении Владимира Шадрина связано с закупкой лицензий IBM QRadar (система обнаружения мошенничества). Антона Менчицу следствие считает одним из организаторов хищений. Между его компанией и ПАО «Ростелеком» был заключен договор на закупку лицензий IBM QRadar. Ущерб от хищения, по предварительным данным, составляет 180 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сотрудника "Ростелекома" выдал Telegram».