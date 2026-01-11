Посол России назвал жестокой операцию США в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров назвал очень жестокой операцию США по похищению Николаса Мадуро. Он добавил, что с российскими системами ПВО, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, возникли «серьезные проблемы».

«Но настолько мощным был ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится. То есть это была очень жестокая операция, никто не собирался никого оставлять в живых с самого начала»,— сказал господин Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «Соловьев Live».

Дипломат также сказал, что вооруженные силы Венесуэлы оказались не готовы к отражению масштабной атаки. «Что касается российского ПВО, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. Станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения»,— добавил он.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу. Бомбардировке подверглись в том числе здания государственных учреждений. В результате операции был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В США их обвиняют в наркотерроризме.