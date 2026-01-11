Трамп рассказал об освобождении политических заключенных в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Венесуэле в большом масштабе начался процесс освобождения политических заключенных.

«Венесуэла в большом масштабе начала процесс освобождения своих политических заключенных. Спасибо! Надеюсь, заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Правозащитная организация Foro Penal сообщает, что к вечеру субботы из 800 политических заключенных были освобождены 16 человек. Как передает The Washington Post, среди них — пять граждан Испании.