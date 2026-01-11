Роснедра озвучили размер прироста готовых к добыче запасов нефти

Прирост готовых к добыче запасов нефти в 2025 году, по предварительной оценке, составил 490 млн тонн, газа – 650 млн куб. м, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов.

«Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 млн тонн, из них 490 млн — это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче»,— сказал господин Казанов «РИА Новости».

Вице-премьер Александр Новак в декабре говорил, что добыча нефти по итогам 2025 года останется примерно на уровне предыдущего года — 516 млн тонн.