Посол России: охраны Мадуро не было рядом в момент его похищения

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сказал, что в момент похищения Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес рядом с ними не было президентской охраны.

«Могу вам сказать прямо: ситуация такова, что на момент захвата рядом с ним не было никого, по сути. То есть рядом — это в непосредственной близости»,— сообщил дипломат в эфире «Соловьев Live».

Как добавил дипломат, в момент похищения президента Венесуэлы армия США вела «настолько мощный ураганный огонь, что, по сути, огонь велся по всему, что шевелится». Сергей Мелик-Багдасаров также сказал, что Силия Флорес добровольно последовала за супругом.