Shaman, Владимир Винокур и «Старый новый рок»

В Ярославле в период с 12 по 18 января выступят Shaman, Надя Джабраилова и Владимир Винокур, Ярославский академический губернаторский симфонической оркестр исполнит рок-музыку, оркестр CAGMO — мелодии из известных фильмов, а Московский театр комедии представит спектакль «Сказ про Федота-стрельца». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Shaman

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концерты

14 и 15 января в Ярославской филармонии пройдет концерт Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра «Старый новый рок». Главный дирижер — Василий Валитов. В программе — Queen, Rammstein, Кино, Ария, Король и Шут, Наутилус Помпилиус, Гражданская оборона, Алиса. Начало концертов в 18:30.

15 января во Дворце молодежи состоится сольный стендап-концерт участницы проекта «Женский стендап» Нади Джабраиловой. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

16 января в КЗЦ «Миллениум» выступит Ярослав Дронов, известный как Shaman. На концерте прозвучат песни «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 3,3 тыс. руб.

18 января в КЗЦ «Миллениум» оркестр CAGMO представит программу по творчеству итальянского композитора Людовико Эйнауди. Концерт пройдет при свечах, он разделен на два акта. В первом акте прозвучат самые известные саундтреки Эйнауди, в том числе музыка к фильмам: «1+1», «Черный лебедь», «Земля кочевников». Во втором акте — аранжировки оркестра, дополняющие музыку Эйнауди оркестровыми деталями и в некоторых случаях полностью меняющие сольное звучание оригинальных композиций добавлением струнных партий. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 1,9 тыс. руб.

Спектакли

Владимир Винокур

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

13 января во Дворце молодежи состоится концерт Владимира Винокура и артистов театра пародий. В программе юмористические монологи, новые шутки, пародийно-музыкальные номера. Начало в 19:30, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

17 января в КЗЦ «Миллениум» Московский театр комедии представит спектакль «Сказ про Федота-стрельца». По сюжету царь, надеясь сжить со свету главного героя Федота-стрельца и заполучить себе его красавицу-жену, придумывает для него коварные испытания. Когда после всего Федот остается невредим, царь задействует последний козырь: он требует принести «То-Чаво-Не-Может-Быть». В ролях Михаил Башкатов, Андрей Гайдулян, Валерия Федорович, Ася Калинина и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Выставки и встречи

Выставка «Жемчужные реки, льняные берега»

Фото: Ярославский художественный музей

Фото: Ярославский художественный музей

17 января в Музее зарубежного искусства состоится творческая встреча с художником Алиной Чистяковой на выставке «Жемчужные реки, льняные берега», на которой представлены шейные украшения и головные уборы. Художница работает в техниках сажения по бели, жемчужной и золотной вышивки. Цена билета на выставку — 100 руб. Встреча начнется в 14 часов.

17 января в 14:00 в Некрасовской библиотеке состоится занятие «Символика животных китайского календаря». На занятии участники узнают о возникновении двенадцати знаков, познакомятся с древними легендами и мифами об этих животных и создадут рисунок или иероглиф своего символа. Необходима предварительная запись по номеру (4852) 23-12-16.

17 января в Городском выставочном зале им. Николая Нужина откроется выставка «Древо жизни», на которой представят графику Сергея Гусарина и живописные работы Антона Братыкина. В тот же день в 14 часов состоится встреча с Сергеем Гусариным. Автор расскажет не только о выставке, но и о том, что интересует его как художника, в том числе о работе реставратора икон, о ярославской школе иконописи XVII столетия и о своей иконописной мастерской. Вход на выставку обойдется в 100-200 руб., на встречу — в 250 руб.

Выставка «Атмосфера 90-х»

Фото: Музей истории города Ярославля

Фото: Музей истории города Ярославля

До 18 января в Музее истории города Ярославля работает выставка «Атмосфера 90-х». В экспозиции представлены экспонаты, отражающие то новое, что со временем стало обыденным: беспорядочная торговля и вещевые рынки, реклама, тусовки и дискотеки, клубы, отсутствие ограничений в одежде, новые программы на телевидении, смелые театральные постановки, музыкальные клипы. Всего более 300 предметов. Стоимость билетов — 60-120 руб.

Спорт

Фото: Администрация Рыбинска

В лыжно-биатлонном центре «Демино» под Рыбинском 16, 17 и 18 января пройдет третий этап Кубка России по биатлону. 16 января пройдет мужской 10 км и женский 7,5 км спринт, 17 января — мужская 12,5 км и женская 10 км гонки преследования, 18 января — масс-старт для мужчин на 15 км и женщин на 12,5 км. Допуск зрителей будет осуществляться по предварительной электронной регистрации. Продажа билетов открыта на сайте reg.russiarunning.com. Стоимость билетов — 100-300 руб.