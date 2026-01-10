«Сталкер» меняет трубы

В Пензе объявили о заключении контрактов на замену одних из самых аварийных участков городского водопровода. «Ъ — Средняя Волга» выяснил, что суммарная стоимость работ превысила 184 млн руб. Освоением бюджетов займутся местные компании — «Сталкер» и «Строймехъ». Подрядчики должны привести сети в нормативное состояние до середины 2027 года.

В Пензе на ремонт водопровода выделили более 180 млн рублей

Фото: Мэр Пензы Олег Денисов, Коммерсантъ В Пензе на ремонт водопровода выделили более 180 млн рублей

Фото: Мэр Пензы Олег Денисов, Коммерсантъ

Глава администрации Пензы Олег Денисов рассказал в личном Telegram-канале об определении исполнителей капитального ремонта трех участков городского водопровода. Последние годы аварии на модернизируемых линиях происходят почти ежедневно. «Ъ — Средняя Волга» нашел соответствующие карточки в ЕИС «Госзакупки». Заказчик — МКУ «Управление капитального строительства Пензы» (УКС).

Согласно проектной документации, подрядчикам предстоит заменить участки водопровода. В частности, планируют использовать новый бестраншейный метод (прокол), благодаря которому минимизируют неудобства для пензенцев и транспорта. В стоимость входит также благоустройство территории после окончания работ. Суммарная стоимость контрактов составляет 184,2 млн руб.

За договор на ул. Зарубина (от 5-го пр-та Зарубина до дома № 27) предлагали до 3,87 млн руб. Контракт получил единственный участник конкурса — ООО «Сталкер». Компания предложила выполнить работы за максимальную стоимость. Срок сдачи объекта — 29 мая, исполнения контракта (приемки работ) — 8 июля.

«Сталкер» также признали победителем конкурса на капремонт участков водопровода в границах ул. Ладожская, пр-т Строителей и пр-т Победы. УКС было готово заплатить до 124,66 млн руб. Победитель предложил выполнить работы за 119,055 млн руб., его соперник — за 119,678 млн руб. Сдать объект должны до 30 июня 2027 года, исполнить контракт — до 6 августа.

ООО «Сталкер» основано в Пензе Сергеем Богдановым в июне 2015 года (Rusprofile). По сей день коммерсант остается гендиректором и единственным владельцем организации. Выручка компании составила в 2024 году 427 млн руб. (+28% год к году), прибыль — 72 млн руб. (+37%), стоимость «Сталкера» выросла на 81% (160 млн руб.).

«Компания „Сталкер“ предлагает услуги по проектированию, строительству, монтажу и прокладке наружных инженерных сетей, систем и коммуникаций», — говорится на сайте организации. Уточняется, что «Сталкер» работает в семи регионах (Пензенская область, Республика Мордовия, Ульяновская, Саратовская, Самарская, Тамбовская области и Сызрань). Среди партнеров организации: АО «Газпром Газораспределение Пенза», ООО «Автодорога», ООО «Пензадорстрой», ООО «СГ „Рисан“» и др.

«Сталкер» освоил на 55 господрядах 905 млн руб. Самые частые заказчики: УКС Пензы, УКС Кузнецка, администрация Сердобска, а также администрации ряда районов Пензенской области. Среди прочих: МУП «Энгельс-Водоканал», МУП «Балаково-Водоканал» — предприятия расположены в Саратовской области.

Третий контракт заключили с ООО «Строймехъ». Максимум за капремонт водопровода в районе ул. Окружная, ул. Кривозерье и ул. Калинина давали 67,013 млн руб. «Строймех» предложил заключить договор стоимостью 61,317 млн руб., второй кандидат — за 61,652 млн руб. Сдать работы должны до 4 декабря 2026-го, исполнить контракт — до 29 декабря.

ООО «Строймехъ» основано в Пензе Олегом Беловым в марте 2008 года. В 2024 году в организации официально работали три человека, включая гендиректора (Rusprofile). Выручка «Строймеха» составила в позапрошлом году 8,6 млн руб. (+419%), прибыль — 282 тыс. руб. (+105%), стоимость компании выросла на 6% (6 млн руб.).

«Строймехъ» освоил на 22 закупках 138 млн руб. Самый частый заказчик — УКС Пензы. Среди прочих: администрации поселка Мокшан, городов Сурск, Белинский и других муниципалитетов. Также компания бралась за несколько подрядов в Нижегородской области.

Дарья Васенина