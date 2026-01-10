Жители Башкирии сэкономили около 1 млрд рублей благодаря транспортной карте

С 2019 года жители Башкирии сэкономили почти 1 млрд рублей по акции «Счастливый час», которая позволяет бесплатно пересаживаться между маршрутами общественного транспорта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В рамках этой акции по карте «Алга» в Уфе ежедневно совершается более 5 тыс. пересадок, с начала действия режима общее число таких льготных пересадок достигло 31 млн, из которых более 25 млн в автобусах АО «Башавтотранс» (ГУП до 2025 года), более 5 млн — в троллейбусах и трамваях Уфы и более 420 тыс. — в городской пригородной электричке.

«Счастливый час» действует в Уфе на городских маршрутах «Башавтотранса», электротранспорте и в городских электричках, следующих через город пределах станций Дема – Иглино. В течение часа пассажиры могут три раза пересесть по одному билету из автобуса в автобус «Башавтотранса», трамвай или троллейбус, на электричку и наоборот.

Майя Иванова