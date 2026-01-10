Хакеры раскрыли сеть из 600 агентов «Моссада», причастных к беспорядкам в Иране

Хакерская группировка Handala из Ирана опубликовала в соцсети X данные 600 человек, которые, как утверждается, связаны с израильской разведслужбой «Моссад». Представители группировки заявили, что эти люди ответственны за беспорядки на улицах Тегерана.

В Handala сообщили, что опубликованные имена и телефонные номера — список контактов Мехрдада Рахими. Его хакеры называют ведущим офицером «Моссада» внутри Ирана. Эти лица, по версии Handala, сотрудничают с израильской разведкой для создания опасной ситуации в исламской республике.

Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) также задержал шпиона «Моссада», сообщила государственная телерадиокомпания IRIB. По ее данным, шпион собирал информацию для израильской службы разведки, чтобы оценить террористические действия своих агентов в Иране.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резкого роста цен. Вечером 8 января беспорядки возобновились в Тегеране. Во время протестов, выяснил Time, в Иране погибли 217 человек. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели жертвами беспорядков в стране стали 65 человек.