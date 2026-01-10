Пензенские фермеры получат в 2026 году поддержку на 2,4 миллиарда рублей

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о мерах поддержки регионального агропромышленного комплекса (АПК) в 2026 году. Соответствующее сообщение чиновник опубликовал в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Суммарно из федерального и регионального бюджетов фермеры получат более 2,4 млрд руб. «Будем содействовать как развитию малого бизнеса, так и реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере АПК, заниматься комплексным развитием сельских территорий, поддерживать агротуризм и готовить кадры для наших ведущих предприятий»,— рассказал господин Мельниченко.

На субсидии растениеводам выделили 752 млн руб., животноводам — 260 млн руб. Развитие малого бизнеса и агротуризма субсидируют 253 млн руб., комплексное развитие сельских территорий — 57 млн руб., региональный проект «Кадры в АПК» — 35,7 млн руб.

Регион окажет поддержку АПК суммарно на 1 млрд руб. 270 млн руб. пойдут на технологическую модернизацию молочного скотоводства, производства яиц, мяса, продуктов и напитков. 453 млн руб. выделили на строительство, реконструкцию и подключение объектов к коммуникациям в рамках реализации нацпроектов, 212 млн руб. — на компенсации части затрат производителей молока, 25 млн руб. — на возмещение затрат на покупку сельскохозяйственных животных и птиц. Еще 86,5 млн руб. направили на обновление хранилищ овощей и картофеля.

Дарья Васенина