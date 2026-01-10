Роспотребнадзор начал расследование из-за инфекции у туристов в Шерегеше

Роспотребнадзор по Кемеровской области начал эпидемиологическое расследование после двух зафиксированных случаев кишечной инфекции у туристов горнолыжного курорта Шерегеш. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инфекцию выявили у посетителей кафе-бара «Grelka».

Во время расследования у четырех работников заведения выявили тот же возбудитель инфекции, что у пострадавших — норовирус второго генотипа. Их отстранили от работы. На пищеблоке кафе также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в ведомстве. Заведение временно закрыли. О закрытии кафе минимум на семь дней сообщили также в Telegram-канале «Grelka».

По данным Telegram-канала Shot, более десяти человек столкнулись с симптомами кишечной инфекции: тошнотой, рвотой, диареей, высокой температурой до 38,5 градуса и головной болью. Пострадавшие связывают ухудшение самочувствия с посещением «Grelka».