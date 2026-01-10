С острова Сокотра в Йемене вывезли всех застрявших там туристов

С острова Сокотра в Йемене эвакуировали 109 туристов, которые не могли покинуть его из-за закрывшегося аэропорта. Об этом в соцсети X сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Арьяни. Всех пассажиров доставили в Саудовскую Аравию.

Туристов эвакуировали с помощью авиакомпании Yemenia Airways в аэропорт Джидды. Муаммар аль-Арьяни сообщил, что регулярные рейсы между Сокотрой и аэропортом Джидды возобновятся в феврале этого года.

9 января посольство России в Йемене сообщало, что большая часть российских туристов покинула остров Сокотра и вылетела в Саудовскую Аравию. Их вывезли рейсами 7,8 и 9 января. Последний рейс, сообщали в посольстве, запланирован на 10 января.

Аэропорт на Сокотре закрыт из-за столкновений Южного переходного совета, который поддерживают ОАЭ, и войск на стороне главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими. «РИА Новости» писало, что на йеменском острове застряли более 300 иностранных туристов.