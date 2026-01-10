Российские силы ПВО за семь часов сбили 33 беспилотника

Средства ПВО в период с 9:00 до 16:00 мск уничтожили 33 беспилотника ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — десять БПЛА — сбиты в небе над Ростовской областью, еще семь — над акваторией Каспийского моря, по четыре — над Волгоградской и Астраханской областями, по три — над Крымом и Краснодарским краем. Еще два — над Белгородской областью.

Ранее, в период с 7:00 до 9:00 мск, над Россией уничтожены восемь дронов. Большая часть из них (четыре) — над территорией Крыма.