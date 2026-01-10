69 владельцам саратовских памятников выдали планы по сохранению

Комитет культурного наследия (ККН) Саратовской области выдал в 2025 году 69 собственникам 52 охранных обязательства для региональных памятников. Чиновники сообщили статистику ИА «Регион 64».

Фото: ИА «Общественное мнение»

В документах указано, когда нужно установить информационные таблички, провести исследование памятников и территорий, представить проект реставрации и провести работы. На составление документации и претворение планов в жизнь выделяют максимум пять лет.

Большая часть памятников, для которых разработали охранные обязательства, находится в Саратове, Энгельсе и Вольске. Также собственники планируют восстановление ОКН в Балакове, Марксе, Пугачеве и других населенных пунктах. Речь идет как о федеральных, так и о региональных, муниципальных объектах.

В конце 2025 года комитет утвердил сроки реставрации некоторых зданий в Саратове: «Кинотеатра «Гранд-Мишель» («Центральный», пр. Столыпина, 22), «Гостиницы „Московская“» (ул. Московская, 84) и «Дома Павла Кузнецова» (ул. Октябрьская, 56). «Сохранение памятника не ограничивается только определением сроков. За каждым таким документом стоит кропотливая работа специалистов: осмотр, оценка технического состояния, согласование с владельцами. Но не менее важен и последующий мониторинг исполнения обязательств», —объяснил министр-глава ККН Владимир Мухин.

В 2023–2025 годах комитет выпустил охранные обязательства для 133 памятников архитектуры. О необходимости провести работы оповестили 390 владельцев ОКН.

Дарья Васенина