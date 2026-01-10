«Золотое кольцо России» пополнится 49 городами и селами

Туристический маршрут «Золотое кольцо России» будет расширен на 49 населенных пунктов. В обновленный перечень войдут города и села Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает Telegram-канал правительства.

Торговые ряды в Суздале Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Суздале Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В преддверии 60-летия маршрута в 2027 году его расширение станет шагом к повышению туристической привлекательности регионов, пояснил господин Чернышенко. Также нововведение позволит выполнить поручение президента Владимира Путина, то есть увеличить долю туризма в ВВП страны до 5%, а число турпоездок — до 140 млн.

Регионы, входящие в «Золотое кольцо», активно используют поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются около 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Кроме того, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области получили единую субсидию на 2025–2027 годы.