На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге работают медики

Медики в Екатеринбурге осматривают водителя и девятерых пассажиров автобуса на наличие травм после аварии. Она произошла вечером на перекрестке улиц Заводская и Крауля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, водитель автобуса «НЕФАЗ», который ехал по маршруту «Мега — ЖБИ», почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением и въехал в опору освещения.

Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.

Ирина Пичурина