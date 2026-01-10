На месте ДТП с автобусом в Екатеринбурге работают медики
Медики в Екатеринбурге осматривают водителя и девятерых пассажиров автобуса на наличие травм после аварии. Она произошла вечером на перекрестке улиц Заводская и Крауля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Согласно предварительной информации, водитель автобуса «НЕФАЗ», который ехал по маршруту «Мега — ЖБИ», почувствовал себя плохо. Он не справился с управлением и въехал в опору освещения.
Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.