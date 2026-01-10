Более 3 тыс. жителей Новгородской области остались без света из-за снегопада

Погодные условия в Новгородской области продолжают ухудшаться. Без света по состоянию на 12:00 мск оставались более 3 тыс. человек в 18 округах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в Telegram-канале.

Над устранением последствий снегопада, по словам господина Дронова, работают почти 80 бригад энергетиков — 282 человека и 88 единиц техники. К вечеру 10 января к ним должны присоединиться еще четыре группы.

Губернатор заверил, что все силы в Новгородской области мобилизованы. Также в регионе работают мобильные бригады, которые адресно помогают местным жителям. Для очистки снега задействованы 600 единиц техники. Среди них — комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики.

В приоритете находится расчистка маршрутов общественного транспорта и школьных автобусов, подъездов к остановкам и социально значимым объектам. Службы, ответственные за безопасность на дорогах в регионе, работают круглосуточно.