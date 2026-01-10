Расписания полетов приходят в норму

Шереметьево возобновил работу. Однако трудности с вылетом остаются, сообщили “Ъ FM” пассажиры. Из-за непогоды аэропорт не принимал самолеты всю первую половину дня 10 января, почти семь часов. Авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Россия» пришлось менять расписание. По внутренним и международным направлениям задерживаются десятки рейсов. Часть лайнеров отправили на запасные аэродромы. В самом Шереметьево не успевали вовремя регистрировать пассажиров и выдавать им багаж. По словам очевидцев, ленты были переполнены, а некоторые путешественники ждали чемоданы больше девяти часов. В ожидании вылета люди спали прямо на полу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Шкуренко Фото: Ольга Шкуренко

В пресс-службе аэропорта заявили, что к полудню удалось обслужить всех пассажиров, а их вещи выданы в полном объеме. Однако некоторые проблемы в Шереметьево по-прежнему не удалось решить, рассказали “Ъ FM” пассажиры.

«У меня международный рейс в Дубай. Мы прошли все формальности, и начались переносы рейса, в последний раз — на 15:30. В аэропорту народ лежал на туристических ковриках. Я оказался в относительно комфортном положении, в бизнес-зале. Он тоже был переполнен, занято было практически все что можно. Я видел, как люди приходили за ваучерами, "Аэрофлот" зачем-то отправлял их к стойке информации аэропорта. Там, наоборот, посылали их сюда, вот люди ходили туда-сюда». «В 20.00 самолет приземлился. Такого, что творилось в аэропорту, я вообще никогда нигде не видела. У нас ожидание багажа составило около девяти часов, с полдевятого вечера до половины шестого утра. В пункте розыске багажа находились примерно пять сотрудников. Больше никто не приходил, как бы люди ни просили о том, чтобы появились представители аэропорта. Наш багаж до 5 утра был в самолете, его даже не разгружали. Ленты стояли. Сотрудники авиакомпании указывали на представителей аэропорта, те, в свою очередь, — на них. Такая ситуация».

По словам пресс-службы «Аэрофлота», к вечеру 10 января компания планирует выполнять все рейсы через Шереметьево по расписанию. Смогут ли пассажиры получить компенсацию за задержанный рейс? Адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева считает, что незастрахованные клиенты вряд ли возместят убытки:

«Это коллапс, форс-мажор, действия непреодолимой силы, и все это сопряжено с угрозой безопасности полетов. То есть пока снег не уберут или погода не нормализуется, она сохраняется.

За любые задержки, которые в связи с этим возникают, перевозчик, соответственно, отвечать не может и освобождается от ответственности по возмещению убытков. Поэтому его задача — сделать ожидание наиболее комфортным и исполнить обязательства, как только это станет возможным. То есть все то, что предусмотрено правилами перевозки и федеральными авиационными правилами: телефонные звонки, СМС-сообщения, номера в гостиницах, горячее питание, напитки и так далее. В случае когда это единый билет и один сегмент и в результате задержки в услуге не отказано, но человек опаздывает на самолет, авиакомпания обязана пересадить его на следующий рейс. Если это пересадка, планируемая самим пассажиром, то, к сожалению, если он опоздал, значит, другой самолет уже улетел. Что касается страховок, которые сейчас очень популярны на случай переноса или отмены авиарейсов, то они будут действовать, но при условии, что время задержки соответствует прописанному в договоре. Как правило, по этим программам это более трех часов. Если говорить про багаж, то если он несвоевременно выдан, потерялся, улетел куда-то, то общие правила таковы: его ищут, и авиакомпания его доставляет туда, где пассажир находится: либо в место отдыха, либо, соответственно, домой. Если в течение 21 дня он не найден, тогда выплачивается денежная компенсация».

Прошедший снегопад стал для Москвы рекордным за последние 50 лет, сообщили в центре погоды «Фобос». За сутки в городе выпало больше 30 см снега, это почти половина от месячной нормы осадков. Из-за этого движение на МКАД было практически парализовано, в многокилометровых пробках водители проводили до семи часов. Пик снегопадов в столице уже пройден, пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов: «В субботу снег идет только местами и крайне небольшой. Таким же будет и воскресный день. Погода без существенных осадков — наиболее подходящий термин. Температура порядка 5-10 градусов мороза, не ниже.

В понедельник-вторник с юго-юго-востока подходит фронтальная зона следующего циклона. Правда, она проходит в более спокойной форме, и количество осадков, которые он принесет, будет несравнимо с тем, что мы видели в пятницу, не более 3-5 см снега.

Температура при этом даже сделает небольшой шажочек вверх и будет где-то -6 градусов. Дальше ситуация будет оставаться достаточно спокойной, без резких изменений. Температура опять слегка понизится до 6-11 градусов и таковой останется до Старого Нового года, без экстремальных снегопадов».

Прокуратура Москвы заявила, что проконтролирует уборку снега в столице и предупредила собственников нежилых зданий об ответственности, если они вовремя не уберут сугробы и лед с крыш.

Егор Парфенов