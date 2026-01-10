Французский футболист погиб в Таиланде при попытке сделать селфи у водопада

22-летний французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде, упав с водопада Намуанг 2 на острове Самуи. Трагедия произошла 5 января, когда Вергос был в отпуске с невестой Романой. По данным радиосети RTL, он поскользнулся на скользких камнях, пытаясь сделать селфи, и ударился головой о камни.

Тело спортсмена обнаружили в расщелине. Экспертиза показала, что он скончался на месте из-за тяжелой травмы. Невеста Вергоса тоже потеряла равновесие у водопада, но сумела ухватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. Девушка находится в сильном шоке.

В клубе «Кемпер ЭргеАрмель», за который выступал Алексис Вергос, выразили соболезнования его родным. Там сообщили, что футболист начал карьеру в шесть лет. Два сезона назад он играл за взрослую команду.