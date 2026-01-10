Ежедневно дороги Саратовской области убирают от снега 1500 машин

Экстренные и коммунальные службы Саратова и области продолжают устранять последствия снегопадов. Итогами заседания оперативного штаба поделился в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина

С 31 декабря в регионе выпало 64 см осадков. Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни снегопад не закончится. Господин Бусаргин отметил, что снег убирают в круглосуточном режиме — чтобы не встал общественный транспорт.

Главам муниципалитетов губернатор поручил «максимально мобилизовать все дорожные и коммунальные службы». Мунслужащие должны будут проверять доступность подходов и подъездов к образовательным, медицинским и соцучреждениям. Роман Бусаргин подчеркнул, что руководители муниципалитетов лично отвечают за функционирование коммунальных служб на вверенных территориях. Также на оперштабе отметили: с начала года крупных коммунальных аварий в Саратовской области не было.

Отдельное внимание региональные власти уделяют мусору. Сегодня вывозом занимаются 50 машин. «Все поступающие от жителей обращения передаются подрядным организациям для отработки в максимально короткие, учитывая погодные условия, сроки», — уточнил губернатор.

Районным администрациям поручили пристально наблюдать за работой управляющих компаний (УК). Во дворах чистить снег обязаны УК. При выявлении нарушений организациям и их представителям грозят административные дела.

Дарья Васенина