Мирный житель пострадал при ударе БПЛА в Курской области

Хутор Фонов Рыльского района ночью 10 января подвергся атаке ВСУ. При ударе беспилотника по частному дому пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил господин Хинштейн, у мужчины обнаружены минно-взрывная травма, ожог обеих кистей и правой щеки. Его доставили в Курскую областную больницу. Врачи сделают все возможное, чтобы скорее помочь пострадавшему, заверил губернатор.

Глава региона ранее писал о ночной атаке ВСУ на хутор. Тогда информации о пострадавших при ударе дрона не поступало, речь шла лишь о начавшемся на втором этаже дома пожаре.