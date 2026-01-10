11 января в Татарстане ожидаются сильный снег, гололедица и -16 градусов

В воскресенье, 11 января, на территории Татарстана ночью и утром пройдет небольшой и умеренный снег, а на востоке республики – сильный. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -16 до -7 градусов, днем прогреется до показателей от -10 до -5 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

В Казани ночью пройдет небольшой снег, температура составит от -10 до -8 градусов. Днем в городе осадков не ожидается, максимальная температура достигнет от -7 до -5 градусов.

