Мошенники начали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта

Мошенники стали использовать тему капитального ремонта для похищения аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Об этом рассказали «РИА Новости» в компании Angara Security.

По данным компании, злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы, в которых убеждают пользователей срочно проверить личные данные для участия в формировании списков домов на капремонт 2026 года. Для подтверждения аферисты предлагают воспользоваться «официальным ботом» и передать так называемый «ключ оцифровки» — на самом деле это код доступа к учетной записи. Получив его, мошенники начинают контролировать профиль.

Часто чат создается под одну конкретную жертву, а остальные «участники» — боты или сами мошенники, имитирующие активность и отправляющие коды. Это делается для того, чтобы подтолкнуть человека к поспешным действиям. Атаки рассчитаны на праздничную паузу, когда восстановление доступа к аккаунту может занять время.

Эксперты напоминают, что власти не создают чаты в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов. В сообщениях мошенников часто встречаются устаревшие формулировки, орфографические и стилистические ошибки. Граждан призывают не передавать коды из СМС третьим лицам и не вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.

