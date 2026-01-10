Два населенных пункта Ростовской области обесточены после удара БПЛА

Днем 10 января российские силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в нескольких районах Ростовской области. В Каменском из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались хутора Светлый и Волченский. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района, уточнил господин Слюсарь, в окнах нескольких частных домов выбиты стекла. В поселке осколками повреждены два автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Число сбитых над Ростовской областью беспилотников глава региона не назвал. По его словам, информация о последствиях удара еще уточняется. В сводках Минобороны России по уничтоженным БПЛА регион также не указан.