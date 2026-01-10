«Амкар» продлил контракт с еще одним игроком

Никита Голдобин и ФК «Амкар» продлили сотрудничество, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение будет действовать до конца 2026 года. Футболист стал игроком пермской команды в декабре 2024 года. В ее составе он провел 24 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В апреле 2025 года был признан лучшим игроком месяца в команде.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее пресс-служба «Амкара» заявила об окончательном формировании тренерского штаба: главный тренер — Ярослав Мочалов. старший тренер — Игорь Лазарев, тренер вратарей — Валерий Шанталосов, тренер по физической подготовке — Денис Поярков и тренер — Сергей Волков.