В 2026 году в Татарстане планируют собрать 4,3 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы и 280 тыс. тонн картофеля при благоприятных погодных условиях. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2026 году планируют собрать 4,3 млн тонн зерна

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Татарстане в 2026 году планируют собрать 4,3 млн тонн зерна

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Для повышения эффективности сельхозпроизводства в регионе поставлена задача модернизировать не менее 3% тракторов, 4% зерноуборочных и 5% кормоуборочных комбайнов к 2026 году. Всего речь идет о 9 тыс. тракторов и 3,3 тыс. комбайнов. Всего в 2026 году в сфере сельского хозяйства ожидается достичь прироста на 1,5%.

В 2025 году хозяйства Татарстана приобрели более 2,2 тыс. единиц техники на сумму 10 млрд рублей. В этом году было обновлено 2,5% тракторов и 7,8% комбайнов. Министр подчеркнул, что для сохранения технического потенциала необходимо ежегодно обновлять не менее 10% сельхозмашин.

Влас Северин