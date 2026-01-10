Из-за циклона «Фрэнсис» в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково задержаны 43 рейса, еще 14 — отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что причина задержек — неблагоприятные метеоусловия.

В частности, задержаны рейсы на вылет в Волгоград, Дубай, Москву, Калининград, Сочи, Мурманск, Томск, Уфу и Ташкент. Отменены рейсы в Москву, Стамбул и Чебоксары. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

Ространснадзор взял ситуацию с Пулково на контроль и осуществляет мониторинг ситуации. Как заявила пресс-служба ведомства, в аэропорту действует режим усиленного контроля за обеспечением безопасности полетов и соблюдением прав пассажиров.

Циклон «Фрэнсис» принес в Санкт-Петербург сугробы высотой 26 см, писал начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов в Telegram-канале. По его словам, интенсивность осадков снизится только днем 10 января.