Российские силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и 70 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 70 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, под удар вооруженных сил России попали объекты энергетики ВПК Украины и хранилища топлива в 153 районах в зоне спецоперации. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 10 января над Россией были сбиты 59 дронов. Больше всего — 11 БПЛА — над акваторией Черного моря.