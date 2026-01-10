Рынок труда разворачивается к работодателям

Рынок труда в 2026 году будет особенно нуждаться в сельхозработниках и менеджерах по продвижению в сегменте e-com. О растущем спросе на таких специалистов “Ъ FM” рассказали HR-консультанты. Они указывают на разворот тренда от рынка работника к рынку работодателя даже при значительной нехватке сотрудников. В 2026 году Минтруд предлагает нанять на 20% больше мигрантов. Квоту на квалифицированных работников расширили почти до 280 тыс. разрешений. Везти специалистов планируется в основном из Индии, Китая, Африки, Малайзии и Бангладеш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При этом 92% от общей квоты — это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. Именно здесь ощущается наиболее острый дефицит кадров, заметил управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин: «Очень многое зависит от геополитики. Скорее всего, сложно будет в сфере добычи полезных ископаемых. Если мы говорим об уровне позиций, то наиболее стабильны они сейчас именно у узкопрофильных специалистов и представителей рабочих профессий. Наиболее нестабильны, в частности, у топ-менеджмента, потому что во многих компаниях акционеры хотят быстрых результатов при ограниченном количестве ресурсов, и здесь возможны замены. Что касается среднего звена, то здесь сотрудники находятся под двойным давлением. Происходит автоматизация, ощущается влияние систем искусственного интеллекта, которые позволяют некоторые вещи оптимизировать. Производительность труда повышается, людей нужно меньше. Но иногда вместо одних требуется нанимать других специалистов. С другой стороны, самим предприятиям нужны профессионалы».

В надежде получить более высокую зарплату почти 40% россиян пишут в резюме об умении применять в работе искусственный интеллект. Однако на практике на необходимом уровне такими навыками обладают лишь 10% сотрудников, выяснили аналитики Chad AI и hh.ru. Обмануть работодателей не удастся, потому что скиллы в этой сфере все чаще проверяют на очном этапе собеседования, рассказала руководитель отдела подбора персонала кадровой компании UTeam Ольга Сапожникова: «Данные опросов говорят о планах компаний снижать темп найма новых сотрудников в новом году. В некоторых организациях заявляют о грядущих сокращениях. Однако массовых увольнений, как в кризисные прошлые годы, не планируется.

По-прежнему будет не хватать квалифицированных рабочих со средним специальным образованием.

При этом требования к умению пользоваться ИИ становятся устойчивым трендом. Оценивается, насколько кандидат знаком с инструментами искусственного интеллекта и применяет ли их в работе. Если еще полтора года назад у кадровиков вызывало вопросы, что программист пишет код с помощью ИИ, то сегодня это почти обязательное требование. Аналогичная ситуация сохраняется и в других сферах — маркетинга, рекламы, продаж. Компании ожидают, что кандидаты будут уметь использовать им для создания контента и автоматизации рабочих процессов. В финтехе и управлении проектами ценятся навыки применения ИИ для планирования и анализа данных».

Из-за изменений в системе налогообложения бизнес станет чаще прибегать к неполной занятости. Часть вакансий закроют, а действующим сотрудникам добавят обязанностей без соответствующей доплаты. Рынок работника уходит в прошлое, считает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Если раньше кандидаты могли выбирать работодателя по зарплате, соцпакету, то сейчас, наверное, у них уже не будет тех же условий, что в 2024-2025 годах. Рынок устаканился, у всех примерно одинаковая зарплата, все подошли к своему потолку, и соискатель уже не может перейти из одной компании в другую, потому что там на 30% зарплата больше.

2026-й — это стабилизация зарплат, условий и мотивации. Смена работы станет происходить не из-за уровня оплаты труда, а из-за каких-то новых интересных задач».

Согласно данным опроса «Работа.ру», по итогам 2025 года четверти россиян повысили суммы окладов, почти каждый десятый получил еще и повышение в должности. Зарплатные ожидания россиян на 2026 год приблизились к 215 тыс. руб.

Юлия Савина