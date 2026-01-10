Торги по продаже актива обанкротившейся пермской агрогруппы «Ашатли» не состоялись

Земельный участок в селе Аспа Уинского района, принадлежащий ООО «Шляпники» (входит в агрохолдинг «Ашатли»), не вызвал интереса у покупателей. Согласно порталу «Федресурс», торги по его продаже признаны несостоявшимися, так как на участие в них не было представлено ни одной заявки. Начальная цена лота составляла 42 млн руб. По данным публичной кадастровой карты, площадь земельного актива составляет более 6,6 тыс. га. Его разрешенный вид пользования — сельскохозяйственное производство (пашня, сенокос, пастбище). Кадастровая стоимость участка составляет 89,9 млн руб.

Один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей «Ашатли» создан в 2004 году. В холдинг входит девять юрлиц (все — ООО): «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году компании вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб.

Самой крупной фермой агрохолдинга управляет ООО «Пихтовское» в Частинском районе. В 2023 году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Повторные попытки продать активы также не имели успеха по аналогичным причинам. По данным «Ъ-Прикамье», компании «Шляпники» и «Пихтовское» собирался выкупить соучредитель ООО «ТД “Айсберг”» и ООО «Айсберг Модерн» Александр Кириленко для объединения их в единый агрохолдинг.