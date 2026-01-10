В Набережных Челнах приняли трехлетнюю программу капремонта на 4,8 млрд рублей

Трехлетний план капитального ремонта многоквартирных домов в Набережных Челнах утвердили на период с 2026 по 2028 год, на него выделили 4,88 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

Средства будут направлены на восстановление систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, противопожарной защиты, а также на ремонт крыш, фасадов и подвалов более чем 500 домов.

Из общей суммы 3,55 млрд рублей будут поступать от жителей в виде взносов на капитальный ремонт. Ежегодно из бюджета Татарстана планируется выделять 176 млн рублей, из городского бюджета — 267 млн рублей. Средства населения, направляемые на ремонт, составят не менее 1,1 млрд рублей в год.

Влас Северин