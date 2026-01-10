«Пельменфест» в Удмуртии собрал более 80 тысяч гостей

82 тыс. человек посетили этногастрофестиваль «Пельменфест» (0+) в Удмуртии. Он проходил 2-9 января. Как написал глава республики Александр Бречалов в Telegram, в эти дни было реализовано 58 тыс. порций пельменей.

Основная площадка фестиваля — Центральная площадь Ижевска. Свою продукцию представили 56 кулинаров из 10 регионов страны, в их числе Камчатка, Бурятия, Алтай, Дагестан и другие субъекты РФ. Было проведено 12 пельменных мастер-классов.

В рамках «Пельменфеста» состоялся многодневный забег «Пельменный кубок» в трех городах республики — Сарапул, Воткинск и Ижевск. На старт вышло 1,4 тыс. бегунов. «Победители общего зачета — Надежда Боброва и Евгений Толстопятов получили путевку на День ВМФ в Санкт-Петербурге»,— написал глава региона. В сумме атлеты пробежали 5,9 тыс. км и съели 261 кг пельменей.

Владислав Галичанин