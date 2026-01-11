Актер с Алтая зарегистрировал в Перми театральную студию

В Перми создано АНО «Театр-Студия “Закулисье”», следует из данных, внесенных в ЕГРЮЛ 26 декабря. Согласно Rusprofile, организация ведет деятельность в области исполнительских искусств, учреждений культуры. Учредителями являются пермская предпринимательница Марина Иванова и Александр Сизиков, чей ИНН зарегистрирован в Алтайском крае. Госпожа Иванова является директором ООО «Академия профессионального развития». Кроме этого она зарегистрирована в качестве ИП в области права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Сизиков ранее являлся директором алтайского ООО «Маск-Премьер», ведущего деятельность в области отдыха и развлечений. На официальном сайте пермского «Театра-Театра» содержится информация об актере Александре Сизикове. Он закончил Алтайский государственный институт культуры и искусства в 2002 году, затем служил в трех местных театрах. В репертуаре пермского «Театра-Театра» задействован с 2011 года.

Стоит отметить, что на территории Перми действует еще порядка девяти театров в статусе АНО, включая «Театр “Кто”», «Театр Балета “Фуэте”», «Пермский театр человека», а также «Театр-студию “Гистрион”».