Экс-директор пермского бизнес-инкубатора учредил IT-компанию

Бывший директор МКУ «Пермский центр бизнеса» Ринат Шамсиев учредил ООО «Нейроинструменты». По данным Rusprofile, организация создана 24 декабря. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. Кроме этого ООО занимается обработкой данных, ведет деятельность рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором компании также является господин Шамсиев.

Ринат Шамсиев возглавлял МКУ «Пермский центр бизнеса» с момента его создания в 2011 году. В 2015-м покинул эту должность. МКУ было создано городскими властями с целью развития предпринимательства на территории Перми. Основной проект МКУ — Пермский городской бизнес-инкубатор. Пермский бизнес-инкубатор курирует три направления: поддержка предпринимателей, городские ярмарки и торговые прилавки. Основной деятельностью учреждения является предоставление бесплатных образовательных и консультационных услуг и проведение ярмарок.

Согласно Rusprofile, господин Шамсиев является учредителем семи организаций. Помимо недавно созданного ООО «Нейроинструменты» ему принадлежат ООО «Фиш Тревел», «Виджет», «Магникс», «Лидогерератор» и другие.