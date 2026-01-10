Свердловская область попала в топ-5 по запросам в «ЛизаАлерт» на поиск пропавших

Отряду по поиску пропавших людей «ЛизаАлерт» в 2025 году поступило 1342 заявки из Свердловской области — на 43 больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального отряда. В результате Средний Урал занял пятое место в России по числу обращений — всего отряды «ЛизыАлерт» работают в 66 субъектах РФ.

В отряде отметили, что не всегда получалось достичь положительных результатов в поисках, но были и «чудесные совпадения» в обстоятельствах. При этом протяженность треков на поисках почти достигла длины экватора. Так, за год живыми нашли 966 человек, погибшими — 93, найти не удалось 85 человек. Кроме того, удалось установить личности 11 человек, найти родственников у 75 пропавших, еще четыре заявки были отправлены в передачу «Жди меня». 81 заявка является неподтвержденной.

Добровольцы разворачивали штаб в целях поиска людей 69 раз, а автономные группы отработали более 230 заявок. Поиски осложнялись большим размером Свердловской области относительно регионов Центральной России и тем, что Екатеринбург является транзитным городом. «Достаточно большое количество пропавших следовало через нас в обоих направлениях, но что-то шло не так, и мы обследовали вокзалы, рабочие дома. Чтобы добраться до некоторых пропавших, необходимо преодолеть 200-300-400 км, поэтому мы очень надеемся на увеличение числа добровольцев на севере области»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина