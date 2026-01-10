В Татарстане спустя чуть семь часов отменили режим беспилотной опасности, предупреждение действовало с 05:46 по 12:40. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя семь часов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя семь часов

В период действия режима беспилотной опасности в аэропортах республики ограничения не вводились.

В последний раз режим беспилотной опасности в Татарстане вводили 6 января, тогда он действовал 11 часов.

