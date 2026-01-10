Несколько зданий повреждены в Запорожской области после налета дронов ВСУ

При ударе беспилотников ВСУ по Запорожской области прошедшей ночью повреждены несколько зданий. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

По словам господина Балицкого, повреждены фасады и окна трех многоквартирных домов, частный дом и фасад общеобразовательной школы. Также повреждения получили несколько автомобилей. По словам главы региона, никто из жителей не пострадал.

Сейчас на месте атаки работает комиссия по оценке повреждений. Коммунальные службы занимаются перекрытием оконных проемов и их временным утеплением, уточнил Евгений Балицкий.

В ночь на 10 января над Россией были сбиты 59 БПЛА. Кроме того, более десяти, отчитывался господин Балицкий, на подлете к населенным пунктам Запорожской области.