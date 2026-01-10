Презенты заворачивают обратно

Самыми популярными подарками на Новый год стали сертификаты, одежда и товары для дома. Такой список составили аналитики компании Ormatek. Однако многие подарки остаются невостребованными. Это отмечают ритейлеры, которые вынуждены принимать товары назад и возвращать за них деньги. Так, например, в прошлом марте ненужным оказался каждый 11-й презент к Международному женскому дню. Аналитики компании АТОЛ тогда подсчитали, что только в категории «одежда» доля отказов достигла 20%, а общая сумма перевалила за 9 млрд руб. Люди сдавали сумки, бытовую технику и электронику.

Но с подарочными сертификатами ситуация другая — магазины принимают их неохотно, хотя обязаны обменять на деньги даже просроченный купон, пояснил адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев: «Судебная практика сложилась таким образом, что сертификат — это аванс за оказание какой-либо услуги. В том случае если сертификат просрочен или недействителен, то у его покупателя появляется право требовать возврата денежных средств в размере стоимости услуги, то есть аванса. Такое требование может быть предъявлено в течение трех лет с момента окончания действия сертификата. Такие конструкции, как "деньги обнулились", "деньги сгорели", законодательством Российской Федерации не предусмотрены и противоречат закону "О защите прав потребителей". Соответственно, гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор или в суд за защитой нарушенных прав».

Сертификат, по сути, это предоплата за товар. Если выкупа не произошло, то вся сумма возвращается. Но есть нюанс —- получить деньги может только тот, кто платил за товар, подчеркнул партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Конечно, сертификат в базовом варианте — это право денежного требования в пределах 14 дней, как у нас указано в законе "О защите прав потребителей". Однако вопрос в том, что денежные средства подлежат возвращению их плательщику. Тот, кому вручили такой подарок, формально не является плательщиком, и если он захочет вернуть этот сертификат, то деньги должны быть возвращены тому, кто заплатил за него. Кроме того, сертификат может подразумевать просто какой-то существенный дисконт на товар, допустим, в 50%. В таком случае получить обратно денежные средства навряд ли возможно. Можно его передарить, использовать по назначению либо оставить так, как есть».

Средняя стоимость новогоднего подарка в этом сезоне стартовала с 5 тыс. руб. и достигала 15 тыс. руб. Потратить больше 40 тыс. руб. на один презент, судя по данным опросов, планировали 5% респондентов. 3% предпочли сделать подарки своими руками, а 2% вовсе ничего никому не дарили.

Светлана Белова