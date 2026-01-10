«Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) прокомментировал ситуацию с ограничениями на прием самолетов в аэропорту Шереметьево из-за непогоды. В пресс-службе авиакомпании заверили, что продолжают работу над стабилизацией расписания. При этом пассажирам отмененных рейсов рекомендовали остаться дома.

К 11:00 мск 10 января, уточнили в «Аэрофлоте», на запасные аэродромы в Домодедово, Внуково и Нижний Новгород отправили семь рейсов. В двух московских аэропортах пассажирам перенаправленных рейсов выдают багаж. Транзитных пассажиров перевозят в Шереметьево для продолжения полета.

Пассажиров рейсов, которые направили из Хургады в Нижний Новгород, отвезут в Москву на автобусах, из Еревана — разместят в гостинице, сообщили в авиакомпании. Пассажиры рейса из Стамбула после возобновления работы Шереметьево прилетят в Москву.

Тем, кто не смог получить багаж в Шереметьево, предложили оформить бесплатную доставку по адресу. Форму нужно заполнить в разделе обратной связи на сайте «Аэрофлота».

Из-за снегопада Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Вечером 9 января в аэропорту также возникли задержки с выдачей багажа. Иногда они превышали семь часов.